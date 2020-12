Karbach

Der Finaltag der Amateure steht an – und der Fußball-Oberligist FC Karbach ist mittendrin. Am Samstag stehen 19 Landespokalendspiele an, im Verband Rheinland wollen die Karbacher im Koblenzer Stadion Oberwerth den größten Erfolg ihrer 100-jährigen Vereinsgeschichte feiern. Der Anpfiff im Finale gegen den Oberliga-Rivalen FV Engers erfolgt um 14.45 Uhr.