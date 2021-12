Ein Fußballspiel wird im Hunsrück am Wochenende auf jeden Fall stattfinden – und das ist zugleich eine Spitzenpartie in der Oberliga Gruppe Nord: Der Tabellenzweite FC Karbach (36 Punkte) empfängt am Samstag (14.30 Uhr) auf dem Quintinsberg den Vierten FV Engers (34 Zähler). Der Ball wird rollen – das beteuerten die beiden Klubchefs Daniel Bernd (Karbach) und Martin Hahn (Engers). Einziges K.o.-Kriterium dürfte das Wetter auf dem „launischen“ Quintinsberg sein.