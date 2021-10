Das Beste zum Anfang: Der Tabellenzweite FC Karbach und der Spitzenreiter Eintracht Trier läuten am Dienstag um 19.30 Uhr den 14. Spieltag in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord ein. „Im Amateurfußball gibt es im Hunsrück in nächster Zeit kein besseres Spiel“, sagt Karbachs Trainer Maximilian Junk.