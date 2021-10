Schöne Begegnungen stehen dem FC Karbach in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord in den kommenden Tagen ins Haus: Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der Tabellenzweite FCK (22 Punkte) beim Dritten Alemannia Waldalgesheim (20 Zähler). Am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) kommt dann der klare Tabellenführer Eintracht Trier (31 Punkte) auf den Kunstrasen des Quintinsberg zum Flutlichtspiel.