Der FV Engers startet am Samstag um 15.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel in die Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Gleich zu Beginn wartet auf die Mannschaft von Wasserturm im FC Hertha Wiesbach ein Gegner der Extraklasse auf Oberliganiveau. Die Gastgeber aus dem Saarland wurden nicht nur Zweiter der Südgruppe, sondern verfügen über die stärkste Offensive aller 24 Oberligateams in dieser Saison. Sie erzielten in 22 Spielen 62 Toren.