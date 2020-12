Bretzenheim

Der große FC Bayern zu Gast in Bad Kreuznach – das war im Januar 1988 ein Hit, wie wir am vergangenen Samstag auf einer Sonderseite geschildert haben. Doch es war nicht das erste Mal, dass der bedeutendste deutsche Fußballverein an der Nahe gastierte. Bereits 1967 statteten die Bayern der Kurstadt und vor allem Bretzenheim einen Besuch ab. Heute unvorstellbar: Zur Abkühlung besuchten die Bayern-Stars vor dem Spiel das Freibad Salinental und kickten auf der Ballwiese.