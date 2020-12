Karbach

Spätestens nach der Videokonferenz der Vereine mit dem Regionalverband Südwest ist eine deutliche Richtung in der Fußball-Oberliga erkennbar: 15 der 18 Klubs votierten für einen Saisonabbruch mit Wertung nach dem aktuellen Tabellenstand (Aufsteiger ja, Absteiger nein). Auch der FC Karbach als Tabellenviertletzter stimmte für Abbruch und könnte, wenn das Szenario eintreten sollte, für eine sechste Saison in Folge in der Oberliga planen.