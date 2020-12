Rheinböllen

Schnelle Rückkehr für Julian Hohns auf den Quintinsberg: Im Sommer hatte Hohns nach sechseinhalb Jahren den FC Karbach in Richtung des Fußball-Oberliga-Konkurrenten Hassia Bingen verlassen. Wie es der Spielplan so will, treffen Karbach und Bingen direkt am ersten Spieltag am heutigen Samstag (17.15 Uhr) aufeinander. Wir sprachen mit dem 31-jährigen Hohns, der nach seinem Wechsel vom FSV Salmrohr vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni diesen Jahres 172 Mal (davon 122 Mal in der Oberliga) für den FC Karbach verteidigte und 2015 großen Anteil am Aufstieg in die Oberliga hatte.