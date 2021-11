Der TSV Emmelshausen gastiert am 17. Spieltag der Fußball-Oberliga Gruppe Nord am heutigen Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern II. Wieder an Bord ist beim TSV Trainer Julian Feit, der nach einem schweren Fahrradunfall vor zwei Monaten grünes Licht von den Ärzten bekam und zurück auf den Sportplatz darf.