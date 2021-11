Joker Niklas Hermann lässt Engers spät jubeln

Im Kampf um einen der ersten sechs Tabellenplätze in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar Nord, die zur Teilnahme an der Play-off-Runde um die Meisterschaft berechtigen, ist dem FV Engers am fünftletzten Spieltag ein weiterer wichtiger Sieg gelungen. Der FVE erkämpfte sich mit seinem 2:1 (1:1)-Heimerfolg über den BFV Hassia Bingen drei wichtige Punkte und festigte damit seinen vierten Platz. Das Siegtor zum 2:1 gelang Joker Niklas Hermann fünf Minuten vor dem Abpfiff mit einer überragenden Einzelleistung.