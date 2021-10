Die Hinrunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, ist beendet. Durch den 2:1 (1:0)-Erfolg beim FSV Salmrohr zum Abschluss der ersten Halbserie hat sich der FV Engers in der Tabelle einen Platz in der vorderen Hälfte erspielt und erkämpft, der am Ende zur Teilnahme der Meisterrunde um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest berechtigt. In einer kampfbetonten Partie gelang dem eingewechselten Jonathan Kap sieben Minuten vor dem Spielende der Siegtreffer für Engers.