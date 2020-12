Karbach

Tabellenführer Eintracht Trier hat am Ende deutlich mit 4:1 (2:1) beim FC Karbach gewonnen und hat weiterhin sechs Punkte Vorsprung in der Fußball-Oberliga auf seinen ärgsten Verfolger 1. FC Kaiserslautern U 21. Karbach rutschte auf Rang neun ab – und das vor dem Derby am Samstag beim Elften Emmelshausen.