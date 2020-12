Engers

Der FV Engers ist in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar durch seine zweite Saisonniederlage innerhalb von vier Tagen endgültig außer Tritt geraten. Nach dem glänzenden Saisonstart (zehn Punkte aus dem ersten vier Spielen) und den zahlreichen Spielabsagen wegen der angespannten Lage in der Corona-Krise findet Engers derzeit nicht in die Spur zurück. Das 0:2 (0:1) gegen den Aufsteiger FSV Salmrohr, der seinen letzten Tabellenplatz damit verlassen hat, ist Ausdruck der aktuell misslichen Lage des FVE.