Zum dritten Mal innerhalb von zwei Fußball-Monaten heißt es: Derbytime am Rhein-Nahe-Eck. Doch die Oberliga-Partie zwischen Hassia Bingen und dem SVA Waldalgesheim steigt am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Rundsporthalle unter anderen Voraussetzungen als das Hinspiel und die Pokalpartie Anfang Oktober.