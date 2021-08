Hulsey trifft nach 15 Sekunden ins Schwarze

Wenn das mal kein Comeback der besonderen Fußball-Art war. Dominik Schindel, einst höherklassig unterwegs, beispielsweise bei Eintracht Bad Kreuznach, wurde gestern Abend im Verbandspokalspiel seines Heimatklubs TSV Langenlonsheim/ Laubenheim in der Schlussphase eingewechselt und traf kurz darauf zum 3:0-Endstand gegen die SG Guldenbachtal. Auch die SG Hüffelsheim und der TuS Hackenheim, der schon nach 15 Sekunden in Führung ging, kamen eine Runde weiter. Neben dem Verbandspokal, dessen vierte Runde am Freitag ausgelost wird, wurde auch in der Oberliga gespielt. Dort feierten beide regionale Teams Dreier, der SV Alemannia Waldalgesheim landete gar einen 7:0-Kantersieg.