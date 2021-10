Hohns ist heiß auf FC

Aus einer englischen Woche wurde für die Oberliga-Fußballer von Hassia Bingen eine reduzierte Woche ohne Mittwochspiel und mit nur zwei Einheiten. Am Montag trainierte das Team, anschließend wieder am Freitag. Dazwischen lagen die Corona-Ungewissheit, nachdem ein Spieler sich infiziert hatte, und die Absage der Partie in Gonsenheim. Doch am heutigen Samstag wird wieder gespielt, nachdem am Freitag sämtliche Binger Spieler und Mitglieder des Funktionsteams negativ getestet wurden. „Das ist gut so. Ich freue mich, dass wir ran dürfen. Wann sollen wir denn auch die ganzen Spiele nachholen“, sagt Hassia-Trainer Thomas Eberhardt. Dabei könnte die Aufgabe kaum schwerer sein, schließlich gastiert heute um 15.30 Uhr der Tabellenzweite FC Karbach am Hessenhaus.