Engers

Der FV Engers hat in seinem ersten Meisterschaftsspiel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar im Jahr 2020 seine Erfolgsserie fortgesetzt. Der 2:0 (1:0)-Erfolg über den Tabellennachbarn FC Hertha Wiesbach bedeutete den fünften Sieg in Folge. Damit konnte der FVE den Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz auf fünf Punkte vergrößern. „Mann des Tages“ im Stadion am Wasserturm war Neuzugang Hendrik Hillen, der sich gleich in die Torjägerliste eintrug.