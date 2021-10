Lange stand am Donnerstag in den Sternen, ob die Oberliga-Partie zwischen Hassia Bingen und dem FC Karbach am Samstag über die Bühne gehen kann. Eine Rückmeldung des Gesundheitsamts hatte auf sich warten lassen. Dann gab es Entwarnung.

Die Partie soll stattfinden. Allerdings müssen sich alle Binger Fußballer, die in Kontakt zu dem an Corona erkrankten Akteur standen, am Freitag offiziell testen lassen. Alle Spieler, die ein negatives Ergebnis erhalten, dürfen auflaufen, Spieler mit positivem Ergebnis nicht. Zum Ausfall käme es, wenn so viele Spieler positiv getestet würden, dass die Hassia kein Team stellen könnte. Vorschau folgt. olp