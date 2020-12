Bingen

Die Heimspiel-Bilanz von Hassia Bingen liest sich in dieser Oberliga-Saison ungewöhnlich. Da verbuchten die Fußballer vom Rhein-Nahe-Eck in den ersten acht Partien vor eigenem Publikum keinen einzigen Dreier. Und nun schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Das 1:0 (1:0) gegen den SV Gonsenheim war bereits der dritte Heimsieg in Folge.