Bingen

Im Sommer 2018 wechselte Vllaznim Dautaj unter einigem Getöse von RWO Alzey zu Hassia Bingen. In Corona-Zeiten verlässt der Stürmer den Fußball-Oberligisten nun eher still und leise. Dautaj schließt sich in der Winterpause der TSG Pfeddersheim an.