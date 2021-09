Zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen – absolut ausgeglichen ist die Bilanz von Fußball-Oberligist Hassia Bingen. Das bedeutet, dass sich in der nun anstehenden englischen Woche zeigt, in welche Richtung das Pendel bei den Bingern ausschlägt. Am Samstag um 15.30 Uhr ist der FV Engers zu Gast am Hessenhaus.