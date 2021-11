Hassia vergeigt eine 3:0-Führung

Thomas Eberhardt schüttelte auch am Morgen danach noch den Kopf. „So etwas passiert in 500 Spielen ein Mal“, wunderte sich der Trainer von Fußball-Oberligist Hassia Bingen über den Spielverlauf des 3:3 (2:0)-Unentschiedens beim FSV Salmrohr. Mit 3:0 hatte sein Team bis weit in die zweite Hälfte hinein geführt, den Platz aber nicht als Sieger verlassen. Eberhardt berichtete: „Mein Salmrohrer Kollege sagte mir nach dem Spiel, dass wir normalerweise 4:0 oder 5:0 hätten gewinnen müssen. Ich habe erwidert, dass sein Team am Ende hätte 4:3 gewinnen können. Und wir haben dabei vom gleichen Spiel gesprochen.“