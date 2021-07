Der TSV Schott Mainz hat zum dritten Mal in Folge das Rhein-Nahe-Liga-Turnier in Waldalgesheim gewonnen. Allerdings benötigte der Regionalligist im Finale das Elfmeterschießen, um Hassia Bingen in die Knie zu zwingen. Der Oberligist vom Hessenhaus bewies Comebacker-Qualitäten. Sowohl im Halbfinale gegen Gastgeber Waldalgesheim als auch im Endspiel egalisierte er einen Zwei-Tore-Rückstand.