Die Talfahrt von Hassia Bingen hält an. Der Fußball-Oberligist unterlag gestern Abend zum dritten Mal in Folge. Das 0:2 (0:1) gegen die SG Mülheim-Kärlich war zudem die fünfte Heimpleite in Serie. Das Bemühen war den Bingern in der kampfbetonten Partie nicht abzusprechen, doch die Gäste verteidigten besser und waren vor dem Tor abgezockter.