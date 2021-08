Das ist ein echter Härtetest für den FC Karbach: Der Fußball-Oberligist empfängt am Sonntag um 13 Uhr auf dem Quintinsberg den Regionalligisten Schott Mainz. Es ist die Generalprobe für die Karbacher, die im Rheinlandpokal in Runde eins ein Freilos erwischt haben, für den Oberliga-Derbyauftakt am Samstag (14. August) um 17.30 Uhr beim Lokalrivalen TSV Emmelshausen.

Mit Schott Mainz hat sich der neue Karbacher Trainer Maximilian Junk zum Abschluss der Vorbereitung einen echten Prüfstein ausgesucht. Vor zwei Jahren waren die Mainzer um Trainer Sascha Meeth in die viertklassige Regionalliga aufgestiegen. Zu dem Zeitpunkt wechselte auch Michael Kohns von Karbach in die Landeshauptstadt. Nach zwei Jahren ist der Defensivmann Kohns wieder zurück in Karbach, ein Einsatz gegen seinen Ex-Verein ist aber nicht möglich: Kohns laboriert an einer Schleimbeutelentzündung in der Ferse, dürfte aber bald wieder fit sein. Zudem stehen Junk aus seinem 23-Mann-Kader Dominik Kunz und Lars Oster (beide verletzt) derzeit nicht zur Verfügung. bon