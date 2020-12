Emmelshausen

Guter Saisonstart für den TSV Emmelshausen in die zweigeteilte Fußball-Oberliga: In der Gruppe Nord gelang dem Team von Julian Feit gegen den bei Saisonabbruch Vorjahresachten SV Gonsenheim vor mehr als 300 Zuschauern auf dem TSV-Kunstrasen ein achtbares 0:0. Und das war eigentlich zu wenig, besaßen die Hausherren doch das Gros an Torchancen.