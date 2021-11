Gegen Salmrohr ist Eisbachtal in der Pflicht – Sportfreunde wollen sofort das Kommando haben

Dass die Eisbachtaler Sportfreunde einen Lauf haben in der Nord-Gruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar, steht außer Frage. Doch trotz ihrer jüngsten Serie von sechs Spielen ohne Niederlage sind sie noch nicht da, wo sie gerne hinmöchten: in der oberen Tabellenhälfte. Als Siebter klopft die Mannschaft von Marco Reifenscheidt zwar seit Wochen energisch an, der Sprung über den Strich lässt allerdings noch auf sich warten, weil unter besagten sechs Spielen „nur“ zwei Siege waren und es zuletzt gleich drei Unentschieden in Folge gab. Daran soll sich etwas ändern, wenn am Samstagnachmittag der FSV Salmrohr in Nentershausen aufschlägt (Anpfiff: 16 Uhr).