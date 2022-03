Wer in der 90. Minute das 2:1 erzielt, der schnuppert nicht nur an einem Dreier, der schnappt danach. Wenn anschließend noch der 2:2-Ausgleich fällt, fühlt sich das wie eine Niederlage an. Passiert ist das Ganze Fußball-Oberligist Hassia Bingen im Abstiegsrunden-Spiel bei Spitzenreiter TSG Pfeddersheim.