Von der Rheinlandliga bis runter in die D-Klasse hat der Verband Rheinland (FVR) in seinem Gebiet das Sagen. Eine Etage höher, in der Oberliga, muss der FVR mit dem Saarländischen und dem Südwestdeutschen Fußballverband „klarkommen“ im Gebilde Regionalverband Südwest. Das ist nicht immer einfach, prallen doch oft unterschiedliche Interessenlagen aufeinander.