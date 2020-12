Engers

Am vergangenen Samstag spielte der FV Engers in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum, verkaufte sich ausgesprochen gut, schied aber wie erwartet durch eine 0:3 (0:1)-Niederlage aus dem Wettbewerb aus. Bereits am Mittwoch steht für die Engerser nun in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit der Partie beim SV Gonsenheim (Anstoß: 19.30 Uhr) der Alltag wieder auf dem Programm.