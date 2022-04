Der FV Engers ist seit neun Spielen in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ohne Niederlage und steht im Endspiel des Wettbewerbs um den Rheinlandpokal. Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) möchte der FVE durch einen Heimerfolg über den FV Diefflen in der Tabelle der Meisterrunde noch näher an die Tabellenspitze heranrücken. Auch abseits des Spielfelds können die Engerser Verantwortlichen Erfolge melden. Viele Verträge mit ihren Spielern sind bereits jetzt für die Saison 2022/2023 verlängert worden.