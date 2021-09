Nach dem achten Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, ist der FV Engers auf dem besten Weg, sein oberstes Saisonziel, die Teilnahme an der Play-off-Runde um die Meisterschaft zu erreichen. Am Mittwochabend siegte der FVE mit 2:1 gegen die Sportfreunde Eisbachtal und kletterte auf den fünften Tabellenplatz (wir berichteten aktuell). Am Sonntag soll diese Position mit zumindest einem Unentschieden beim SV Gonsenheim gefestigt werden (Anstoß: 15 Uhr).