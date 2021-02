Abwarten, wie lange die fußballlose Zeit im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie noch andauern wird, das ist das Einzige, was die Trainer, Spieler und Verantwortlichen des Oberligisten FV Engers auch in den ersten Wochen dieses Jahres tun können. Ihr bislang letztes Pflichtspiel absolvierten die Grün-Weißen am 23. Oktober im Stadion am Wasserturm gegen den FSV Salmrohr und verloren mit 0:2.