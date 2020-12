Engers

Im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar, Gruppe Nord, trennten sich der FV Engers und der SV Eintracht Trier torlos unentschieden. Trotz der Strapazen rund um den Auftritt in der ersten Runde des Wettbewerbs um den DFB-Pokal in Bochum (0:3) am vergangenen Wochenende und dem Mittwochspiel beim SV Gonsenheim (4:2) steigerte sich der FVE im zweiten Spielabschnitt und bleibt nach seinen ersten drei Spielen ohne Niederlage. Die Trierer sind nach bereits vier Spielen ebenfalls noch ungeschlagen und führen die Tabelle weiterhin an.