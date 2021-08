Mit der Begegnung zwischen dem FV Engers und der TuS Koblenz startet die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar, Gruppe Nord, am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr im Stadion am Engerser Wasserturm in die Saison 2021/2022. Genau neun Monate und 22 Tage nach dem Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Saison ist die Vorfreude auf dieses Derby nicht nur bei den beiden Vereinen riesengroß. Der FV Engers rechnet zum Saisonstart mit 1200 Zuschauern. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.