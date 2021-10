Das Karussell in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord dreht sich immer weiter und immer schneller. Es gibt kaum Pausen für die zwölf Mannschaften. Am Ende der Englischen Woche muss der FV Engers beim TSV Emmelshausen antreten. Am Samstag ab 17.30 Uhr wartet auf den FVE auf dem Kunstrasenplatz in Emmelshausen die dritte Partie innerhalb von sieben Tagen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Rheinlandvertreter torlos unentschieden.