FV Engers schießt sich fürs Pokal-Halbfinale warm

Auch am zweiten Spieltag der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar unterstrich der FV Engers seine Frühform. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei einem der Meisterschaftsanwärter, FC Hertha Wiesbach, fegte der FVE vor 320 Zuschauern den TuS Mechtersheim mit 7:1 (4:1) regelrecht aus dem Stadion am Wasserturm. Damit gelang den Engersern eine Generalprobe nach Maß für das Halbfinalspiel im Wettbewerb um den Rheinlandpokal am Mittwochabend beim klassentieferen Rheinlandligisten SG Hochwald Zerf (Anstoß 19.30 Uhr).