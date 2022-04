FV Engers punktet erstmals seit 1950 wieder bei Wormatia Worms

Der positive Trend des FV Engers setzt sich weiter fort. Nach dem Einzug am ins Endspiel um den Rheinlandpokal blieb der FVE auch am Samstag in seinem neunten Meisterschaftsspiel in Folge ohne Niederlage. Die Engerser kamen in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar beim Tabellenführer VfR Wormatia Worms zu einem verdienten 0:0-Unentschieden und sorgen damit für noch mehr Spannung im Meisterschaftskampf zwischen der Wormatia und dem SV Eintracht Trier, die jetzt an der Tabellenspitze nur noch ein Punkt trennt.