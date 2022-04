Die personelle Situation beim FV Engers ist vor dem sechsten Spieltag in der Meisterrunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter sehr angespannt. Nach dem missglückten Auswärtsspiel beim FC Arminia Ludwigshafen, das der FVE klar mit 0:3 verlor muss der FVE erneut in der Fremde beim FV Dudenhofen antreten. Anstoß auf dem Rasenplatz in Dudenhofen in der Pfalz ist am Samstag ab 15.30 Uhr.