FV Engers ist heiß aufs Derby gegen Eisbachtal

Am 28. August absolvierte der FV Engers (Tabellenachter, acht Punkte) in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord gegen den TSV Emmelshausen (0:0) sein bislang letztes Pflichtspiel vor eigenen Zuschauern im Stadion am Wasserturm. Bedingt durch die Spielabsage gegen den SV Eintracht Trier musste der FVE zuletzt in Liga und Pokal drei Mal hintereinander auswärts antreten. Nach drei Siegen in Folge wollen die Engerser nun am Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr) zu Hause gegen die Sportfreunde Eisbachtal (6., neun Zähler) ihre kleine Serie ausbauen.