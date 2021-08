Mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, kann der FV Engers sportlich nicht zufrieden sein. Dem 1:1 vor 900 Zuschauern zum Auftakt gegen TuS Koblenz folgte am Sonntag eine unglückliche 1:2 (0:0)-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern II. Jetzt will der FVE am Mittwochabend ab 19.30 Uhr im Nachbarschaftsduell zweier Rheinanlieger bei der SG Mülheim-Kärlich eine positive Serie starten.