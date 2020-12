Mülheim-Kärlich

Der Aufsteiger SG Mülheim-Kärlich kann den Lauf des FV Engers nicht stoppen. Am ersten Spieltag der zweigeteilten Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar setzte sich der frischgebackene Rheinlandpokalsieger nach einer beeindruckenden Vorstellung gegen den Neuling mit 5:0 (1:0) durch und setzte sich gleich mal an die Tabellenspitze der Nordgruppe. Nach dem 1:0 im Pokalhalbfinale gegen Eisbachtal und dem Fünferpack im Finale gegen Karbach feierten die Engerser im dritten Pflichtspiel den dritten Sieg und fahren nun mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein zum DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten VfL Bochum am kommenden Samstag.