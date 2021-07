FV Engers: Gietzen und Schmitt komplettieren Kader – Trainingsauftakt am Wasserturm ist schon in der kommenden Woche

Der Kader des FV Engers für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht. Nach den beiden jüngsten Verpflichtungen von Leon Gietzen (TSV Emmelshausen) und Maurice Schmitt (A-Jugend TuS Rot-Weiß Koblenz) startet der FVE mit einem 25 Spieler umfassenden Kader (drei Torhüter und 22 Feldspieler) in die am Mittwoch, 9. Juni, offiziell beginnende Saisonvorbereitung. Erstmals versammelt sich das neue Team bereits am Montag, 7. Juni, zum Kennenlernen und um erste organisatorische Dinge zum Trainingsbetrieb unter den aktuell geltenden Corona-Bedingungen zu besprechen.