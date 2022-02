Noch zwei Meisterschaftsspiele aus der Gruppenphase in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord muss der FV Engers nachholen. Der Start erfolgt am kommenden Samstag beim FC Blau-Weiß Karbach, ehe eine Woche später der FSV Salmrohr ins Stadion am Engerser Wasserturm kommt. Während der FVE-Trainer Sascha Watzlawik mit seinem Team mitten in der Vorbereitung steht, bastelt Teammanager Aleksandar Naric im Hintergrund bereits eifrig am Kader für die kommende Saison.