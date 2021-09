Der FV Engers hat das Rheinlandderby in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die Sportfreunde Eisbachtal knapp mit 2:1 (1:0) gewonnen und sich in der Tabelle auf den fünften Platz vorgeschoben. Die Tore für die Gastgeber erzielten Noel Schlesiger, der schon nach drei Minuten zum 1:0 traf, und Goran Naric per Kopfball nach gut einer Stunde Spielzeit (62.). Für die Westerwälder schaffte Moritz Hannappel in der 67. Minute per verwandeltem Foulelfmeter den 1:2-Anschluss.