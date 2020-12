Engers

Es ist bestimmt nicht das letzte Topspiel der laufenden Fußball-Oberliga-Saison. Doch wenn an diesem Samstag ab 15.30 Uhr am Wasserturm der FV Engers als Tabellenzweiter und der SV Eintracht Trier als Spitzenreiter aufeinandertreffen, geht es für beide um den begehrten „Platz an der Sonne.“ Einen Anreiz für seine Mannen hatte Trainer Sascha Watzlawik nach dem Auswärtssieg in Gonsenheim am Mittwochabend schon parat, nämlich zwei freie Tage im Falle eines Heimsieges gegen die Eintracht.