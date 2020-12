Engers

Am 26. September durfte der FV Engers zu seinem bislang letzten Spiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflaufen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden danach alle Spiele des FVE abgesetzt. Nun dürfen sich die Engerser am Samstag ab 16 Uhr beim BFV Hassia Bingen endlich über einen Neustart freuen. Obwohl die Engerser mittlerweile mit drei Spielen im Rückstand sind, rangieren sie immer noch auf dem dritten Tabellenplatz und sind bisher weiterhin ungeschlagen.