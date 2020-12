Engers

Der Fußball-Oberligist FV Engers hat vor knapp zwei Wochen mit einem 5:0 (1:0)-Erfolg über den FC Blau-Weiß Karbach auf dem Koblenzer Oberwerth den Rheinlandpokal gewonnen. Dies ist der bisher größte Erfolg in der 113-jährigen Vereinsgeschichte. Viel Zeit zum Feiern blieb jedoch am Wasserturm nicht. Bereits an diesem Samstag ab 20 Uhr steht wieder der Alltag auf dem Programm. Der FVE startet beim Aufsteiger SG Mülheim-Kärlich in die neue Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.