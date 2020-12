Engers

Der FV Engers kann am Freitagabend zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, übernehmen. Dazu benötigt der FVE im Spitzenspiel des sechsten Spieltags einen Heimsieg mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Der Anstoß im Stadion am Wasserturm erfolgt um 18 Uhr. Die Tageskassen in der Alleestraße und am Wasserturm sind ab 16 Uhr geöffnet.