Der Spielbetrieb in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sowie in den Spielklassen des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) und des Fußballverbandes Rheinland (FVR) wird auch nach Einführung der 2G-Regel weiter fortgesetzt. Dies haben die beiden Landesverbände sowie der als Dachorganisation fungierende Fußball-Regional-Verband Südwest in einer gemeinsamen Mitteilung erklärt.